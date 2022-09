Tempo em Goiás: Cimehgo mantém alerta de baixa umidade do ar com índices de 10%

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) alerta os goianos para o tempo durante as próximas semanas. A previsão é que a umidade do ar continue baixa, com índices de cerca de 10%.

A temperatura também deve continuar alta em todas as cidades de Goiás, chegando a quase 40ºC em algumas localidades. Isso contribui para a queda da umidade relativa do ar, especialmente durante a tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período pode ser prejudicial à saúde, pois pode provocar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

As recomendações do Inmet para a população são:

Beba bastante líquido.

Atividades físicas não são recomendadas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo em Goiás

Confira como fica a previsão do tempo para as regiões de Goiás:

Goiânia: Min.: 19ºC/ Max.: 34ºC – Umidade: entre 12% e 55%

Min.: 19ºC/ Max.: 34ºC – Umidade: entre 12% e 55% Região Oeste: Min.: 19ºC/ Max.: 39ºC- Umidade: entre 10% e 55%

Min.: 19ºC/ Max.: 39ºC- Umidade: entre 10% e 55% Região Norte: Min.: 20ºC/ Max.: 38ºC – Umidade: entre 12% e 55%

Min.: 20ºC/ Max.: 38ºC – Umidade: entre 12% e 55% Região Sul: Min.: 17ºC/ Max.: 35ºC – Umidade: entre 12% e 55%

Min.: 17ºC/ Max.: 35ºC – Umidade: entre 12% e 55% Região Leste: Min.: 15ºC/ Max.: 34ºC – Umidade: entre 14% e 55%

Min.: 15ºC/ Max.: 34ºC – Umidade: entre 14% e 55% Região Sudoeste: Min.: 17ºC/ Max.: 36ºC – Umidade: entre 12% e 55%

Min.: 17ºC/ Max.: 36ºC – Umidade: entre 12% e 55% Região Central: Min.: 18ºC/ Max.: 36ºC – Umidade: entre 12% e 55%

