Aparecida de Goiânia recebe exposição fotográfica sobre o Cerrado

Aparecida recebe, até o dia 25 de setembro, a exposição fotográfica “Cerrado: perspectivas e olhares”, em alusão ao Dia Nacional do Cerrado. Assim, acontece no piso 1 do Aparecida Shopping. O objetivo principal é mostrar as belezas naturais, bem como chamar atenção da população para a necessidade da preservação do bioma cerrado.

A abertura oficial da exposição fotográfica que homenageia o Cerrado será nesta segunda-feira (12/9), às 20h. Dessa forma, no local haverá entrega de mudas nativas. “Precisamos do meio ambiente acessível e ecologicamente equilibrado. E essa exposição vem para chamar a atenção das pessoas sobre nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente”, afirma a idealizadora do Click Aparecida, Valéria Batista.

Os registros fotográficos foram realizados pelos integrantes do coletivo Click Aparecida. Dessa forma, conta com a participação de três fotógrafos mirins.

A exposição fotográfica em alusão ao Dia Nacional do Cerrado, celebrado em 11 de setembro, apresenta a paisagem típica do bioma. Inclusive, os registros foram feitos na própria cidade de Aparecida de Goiânia.

Cerrado

O bioma Cerrado é uma formação vegetal que conta com uma grande biodiversidade. É considerado o berço das águas. É nele onde estão as nascentes das maiores bacias hidrográficas do país, além de contar com grandes reservas subterrâneas de água doce que abastecem as bacias.

A maior parte da vegetação se assemelha à de savana, com árvores baixas, esparsas e troncos retorcidos. Além disso, com folhas grossas e raízes longas, muitas vezes expostas. Ademais, há também grande presença de gramíneas e arbustos.

O Dia Nacional do Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul e que ocupa aproximadamente 22% do território nacional, é celebrado em 11 de setembro.

Serviço: Aparecida recebe exposição fotográfica em alusão ao Dia Nacional do Cerrado

Período da exposição: Até 25 de setembro

Horário: das 10h às 22h

Onde: Piso 1 – Aparecida Shopping | Avenida Independência, Setor Serra Dourada