Grave acidente entre carros deixa seis pessoas mortas na GO-060, em Turvânia

Um grave acidente envolvendo dois carros, registrado na madrugada desta segunda-feira (12/9), deixou seis pessoas mortas na GO-060, entre os municípios de Turvânia e Nazário, região central de Goiás.

Informações preliminares apontam que um veículo Golf teria invadido a pista contrária e colidido lateralmente com um veículo modelo Astra. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada por volta de 1h da manhã para atender a ocorrência.

Seis pessoas morrem em acidente na GO-060, em Turvânia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas viajavam nos carros envolvidos no acidente. No Golf estavam quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, e todos morreram ainda no local.

No outro veículo estavam outros quatro ocupantes, sendo que uma mulher também morreu no local. Um homem foi socorrido, mas faleceu ao chegar na unidade de saúde. Outros dois envolvidos foram socorridos com vida e levados para o Hospital Regional de São Luís de Montes Belos. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde deles.

Relatos de testemunhas apontam duas vítimas fatais eram irmãos e estavam à caminho do velório de uma tia, em Firminópolis.

Leia também: