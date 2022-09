Pais são suspeitos de agredirem filha de 2 meses até a morte, em Nazário

Um jovem de 23 anos foi preso e uma adolescente, de 17, apreendida suspeitos de agredirem a filha de apenas dois meses até a morte, no município de Nazário, na região central de Goiás. O caso aconteceu no domingo (11/9).

De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso foi descoberto depois que a avó paterna levou a criança para uma unidade de saúde, onde já chegou sem vida. A investigação é feita pela Delegacia em Trindade.

Criança de 2 anos agredida pelos pais em Nazário

Informações preliminares apontam que antes do ocorrido os pais estavam com a bebê um bar e começaram a discutir. Quando chegaram em casa a briga continuou e, por motivo ainda não revelado, teriam espancado a criança. A mãe então correu para a casa da avó paterna.

A mulher viu o estado da criança e tentou socorre-la levando para o hospital municipal da cidade, porém ela já estava sem vida. Os profissionais do local relataram que a menina estava com vários hematomas pelo corpo, inclusive no rosto.

Em relatos à polícia, o casal disse que estava sob efeito de drogas e não negou nem confirmou os fatos. Com eles foi apreendido um pó branco, supostamente droga.

Segundo a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal (IML) constatou um traumatismo craniano na vítima, entretanto, ainda não foi emitido laudo pericial com a causa da morte da menina.

Diante dos fatos, a mãe da criança, por ser menor de idade, deve responder por ato infracional análogo a homicídio; já o pai deve ser responsabilizado por homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa do casal não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.

