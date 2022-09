Primeiro banheiro em formato de trailer é instalado em Goiânia

A prefeitura de Goiânia entregou, a noite do último sábado (10/9), a primeira unidade do banheiro móvel, em formato de trailer, na Feira da Lua, no Setor Oeste.

Assim, o projeto-piloto conta com quatro cabines. Dessa maneira, inclui sanitários masculino e feminino, lavatórios, espelhos, ar-condicionado, bancadas, bem como som ambiente e ligações de água e esgoto. Um servidor da prefeitura ficará responsável pela manutenção e higienização até o término da feira. Posteriormente, o banheiro móvel é retirado pela empresa prestadora de serviço.

Mais unidades do banheiro em formato de trailer em Goiânia

O objetivo da prefeitura de Goiânia é que as unidades do banheiro em formato de trailer cheguem a 32 feiras da capital. Assim, funcionarão sempre de terça-feira a domingo em feiras especiais da cidade, como a Feira da Lua. A iniciativa é da prefeitura da capital, através da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

“Os banheiros móveis são bem mais confortáveis e resistentes, de fácil manutenção, diferentemente dos banheiros químicos usados atualmente”, destaca o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa. Dessa forma, segundo ele, a ideia é expandir esse tipo de sanitário para todas as feiras de Goiânia. Os equipamentos não terão nenhum custo para os visitantes e feirantes.

Silvio Sousa afirma que o êxito do projeto que levará unidades do banheiro em formato de trailer para 32 feiras de Goiânia depende da conscientização e educação da população. Desse modo, é objetivo é evitar que os novos sanitários sejam alvo de vandalismo. “Com a ajuda de todos, poderemos oferecer cada vez mais melhorias para este setor”, ressalta o secretário.