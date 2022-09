Vila Cultural Cora Coralina recebe projeto Letra Delas

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, sedia, durante a permanência da exposição Retratos Relatos, da artista carioca Panmela Castro, atividades do projeto Letra Delas. Assim, a iniciativa abriga a mostra “Autorretratos” e inclui, a cada quinta-feira, vivências práticas batizadas de Confabulações. A curadoria educacional é de Cássia Nunes e, ao todo, serão sete encontros.

As próximas vivências práticas serão na próxima quinta-feira (15/9). A primeira do dia, Confabulação 4, será das 14h às 16h. Naya Violeta ministrará a vivência “Devaneios afro afetivos sob a perspectiva de Autonomia de Quereres: a moda como vetor de transformação”. Ao todo, serão 15 vagas.

No mesmo dia, acontece outra vivência, chamada de Autorretrato 4 – Boquinha de confusão. Dessa maneira, Iêda Figueiró convida Pietra Pedrosa, das 16h30 às 18h30.

De acordo com os organizadores do projeto Letra Delas, o público-alvo das confabulações é formado, prioritariamente, por pessoas que se identifiquem como mulheres, travestis, pessoas trans e/ou não-binárias.

O projeto

Idealizado por Claudina Mattar, o projeto Letra Delas busca trazer a Goiânia a interação com mulheres que rompem com o tradicional. Além disso, que sejam vozes ativas na luta feminista. Dessa maneira, o objetivo principal do projeto é a contribuição cultural para a região Centro-Oeste.

O “Letra Delas” surge com a intenção de propiciar esses diálogos através da arte aliados a programas educacionais que levem a sociedade a repensar as questões da luta feminista.

Serviço: Exposição Retratos e Relatos – Panmela Castro | Projeto Letra Delas

Onde: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 3, Centro

Quando: 18 de agosto a 7 de outubro d

Horário de Visitação: 9h às 17h (segunda a sexta)

Entrada: Franca

Contato: (62) 3201-9863

Curadoria: Keyna Eleison e Gilmar Camilo