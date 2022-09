Criança de 2 anos e bebê de 6 meses morrem durante incêndio em casa, em Nerópolis

Uma criança de 2 anos e uma bebê de 6 meses morreram carbonizadas durante um incêndio em uma residência na noite de segunda-feira (12), no setor Alda Tavares, em Nerópolis, Região Metropolitana de Goiânia.

Relatos de familiares apontam que as meninas estavam em um quarto na parte externa da residência, onde não tem energia elétrica. Uma vela iluminava o local, mas caiu e acabou provocando o incêndio.

De acordo com a polícia, a mãe das crianças estava fazendo janta no momento do acidente. Uma outra filha, que também estava no cômodo, foi até a mãe para avisar sobre o fogo, mas ele havia se espalhado rapidamente.

A mulher tentou salvar as duas crianças e apagar as chamas com um balde de água, mas não conseguiu, mesmo com a ajuda de vizinhos.

Corpo de Bombeiros combate incêndio que vitimou criança de 2 anos e bebê de 6 meses

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou no local encontrou um pequeno foco de incêndio, mas muita fumaça. Em seguida, segundo o capitão Giskard Xavier Nunes, os bombeiros acionaram a polícia, pois receberam informações de familiares que haviam duas crianças no local.

Informações dos militares apontam que no cômodo tinha duas camas, um berço e muita roupa, o que contribuiu para que as chamas se espalhassem rapidamente. A suspeita é que uma vela tenha caído, mas somente a perícia poderá confirmar o que aconteceu.

Os corpos das vítimas, identificadas como Gabriela da Silva Ferreira e Juliana da Silva Ferreira, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) em Goiânia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.