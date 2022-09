Projeto Chorinho, da prefeitura de Goiânia, volta a ser realizado

O projeto Goiânia Vive o Choro, popularmente conhecido como Chorinho, volta a ser realizado no Centro da cidade. Assim, o local escolhido é a Antiga Estação Ferroviária. E a primeira edição já acontece na próxima sexta-feira (16/9), a partir das 19h, com entrada gratuita.

Esta edição do Chorinho em Goiânia terá apresentação, às 19h20, de Júlio Lemos Brasil Acústico. Além disso, o evento terá um show de samba do grupo goiano Heróis de Botequim, a partir das 20h30.

Realizado pela prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Cultura da capital (Secult), o projeto tem o objetivo de ser um evento de rua democrático, bem como acessível para toda a comunidade.

Programação do Chorinho em Goiânia

A edição 2022 seguirá até o dia 25 de novembro. Desse modo, acontecerá sempre às sextas-feiras e a na Antiga Estação Ferroviária, com programação quinzenal. O evento manterá o show do grupo de choro das 19h20 às 20h20. Além disso, o grupo de samba das 20h30 às 22h.

No dia 30 setembro, tem apresentações de Casca Grossa e Lucas Borges. Além disso, em outubro, no dia 14, tocam Grupo Saci, e Lucas e os Caras. Já no dia 28, tocam João Garoto e Grupo Brasileirinho, e também o banda Chá de Gin.

No mês de novembro, no dia 11 tem Grupo Ariá e também a banda Os Menino. Para fechar o ano de 2022, no dia 25 de novembro tocam Brasil in Trio e convidados, e a cantora Beaju, que faz uma homenagem a Clara Nunes.