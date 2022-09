Promoção em cinemas de Goiânia garante ingressos a R$ 10

Entre a próxima quinta-feira (15/9) e o dia 21 de setembro, alguns cinemas em Goiânia participam de uma promoção e terão ingressos a R$ 10. Assim, eles participam da Semana do Cinema, campanha idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC).

Participam da promoção empresas como Cinemark, Cinépolis, que têm cinemas em Goiânia nos shoppings Flamboyant, Passeio das Águas e Cerrado. Os cinemas da Moviecom, do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, também participam. Além do desconto nos ingressos, pipoca e refrigerante também estarão com preços promocionais. O combo, com uma pipoca média e dois refrigerantes 500ml, sai por R$ 29,90.

De acordo com o presidente do FENEEC, Lúcio Otoni, a promoção visa celebrar a volta aos cinemas após a pandemia pela Covid-19, em Goiânia e outras cidades do país. Além disso, também quer democratizar o acesso das pessoas aos locais. A Semana do Cinema já é uma tendência em outros países, como nos Estados Unidos e Reino Unido.

“Com esta campanha, queremos celebrar a volta do público e democratizar no país ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona”, disse Lúcio.

Confira aqui a programação dos cinemas Cinemark (aqui), Cinépolis (aqui), em Goiânia. Ademais, do Moviecom (aqui), em Aparecida.

O Cine Cultura, unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia.

Assim, sempre tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do cinema de rua AQUI.