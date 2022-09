Shopping de Goiânia ganhará loja do KFC, frango mais famoso do mundo

O Flamboyant Shopping, em Goiânia, ganhará a primeira loja do KFC, uma das maiores redes especializadas em frango frito do mundo. Segundo informações do centro de compras, ainda não há uma data para a inauguração. Porém, o restaurante deve ser aberto nos próximos meses.

Em 2021, a primeira loja do Kentucky Fried Chicken foi aberta no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia Assim, esta foi a primeira unidade em Goiás.

Em 2017, duas lojas do KFC chegaram a ser anunciadas em Goiânia. Elas seriam abertas em shoppings da cidade. Porém, pouco tempo depois, foi confirmado que as lojas não abririam mais naquele momento.

O cardápio do KFC

O prato mais conhecido do KFC, com certeza, é o balde de frango, que é vendido em diversos tamanhos e pode ser pedido em pedaços ou em tirinhas. Além disso, é possível escolher qual receita pedir: secreta ou crocante.

O cardápio do KFC do Flamboyant Shopping, em Goiânia, como em outras cidades brasileiras, terá frango frito em diferentes formatos. O local também venderá sanduíches, que podem ser acompanhados de bacon, salada e queijo cheddar. Ademais, o box, que são combos de sanduíches com batata frita, que podem ser acompanhados de pedaços ou tirinhas de frango.

Também são oferecidos pelos restaurantes pratos quentes, criados exclusivamente para os brasileiros, com arroz e feijão, por exemplo. Ademais, há snacks e sobremesas, como sorvetes.

Mais sobre a empresa

O KFC é uma rede de restaurantes norte-americana. Teve sua primeira loja inaugurada no ano de 1952, por Harland Sanders, na cidade de Corbin, no estado do Kentucky, nos EUA.

A receita do frango, que faz sucesso em todo o mundo, é feita à base de 11 ingredientes secretos. Dessa forma, está trancada em uma caverna na cidade de Louisville, também no estado de Kentucky. Além disso, tem cópias parciais de segurança em outros locais. Segundo informações da empresa, a rede tem mais de 5 mil restaurantes distribuídos em 125 países. No total, são 14 milhões de clientes atendidos diariamente.