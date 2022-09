Bolsonaro e Lula têm empate técnico em Goiás, diz pesquisa

Um levantamento feito pela AtlasIntel, entre os dias 4 e 8 de setembro, mostra que Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), têm empate técnico em Goiás. A pesquisa difere de outros levantamentos, que apontam diferença de até 13 pontos a favor de Bolsonaro.

Pesquisa ouviu 1.609 pessoas, cuja metodologia foi de recrutamento digital aleatório. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Eleições 2022: Pesquisa aponta empate técnico entre Marconi e Wilder para Senado

Bolsonaro e Lula têm empate técnico em Goiás

De acordo com a pesquisa, o petista Luiz Inácio Lula da Silva tem 41,7% das intenções de voto dos goianos. Já o capitão da reserva conta com 40,1% da preferência dos goianos, uma diferença de 1,6 pontos percentuais.

Longe da polarização, Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira posição, com 7,8%, enquanto isso, Simone Tebet tem 6,4%. Na quinta posição aparece Pablo Marçal (PROS), com 1,6%, mas ele desistiu da disputa e agora é candidato a deputado federal por São Paulo, com apoio ao projeto de reeleição de Bolsonaro.

Outros candidatos aparecem na pesquisa com menos de 1% das intenções de voto dos goianos. Veja:

Soraya Thronicke (União Brasil): 0,8%

Felipe D’Avila (Novo): 0,7%

Padre Kelmon ( PTB): 0,1%

José Maria Eymael (DC): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Vera Lúcia, (PSTU): 0%

Na eleição com menos indecisos da história, 0,7% não sabem ou votam branco e nulo.

Perfil dos eleitores

Em cruzamento de dados, a pesquisa mostra que 48,3% do eleitorado de Lula é composto por mulheres, os homens somam 34,8%. Por outro lado, a maioria dos eleitores de Bolsonaro são homens, com 53,2%, contra 27,6% das mulheres.

Levando em consideração a faixa etária, o petista é mais popular entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 57,9% das intenções de voto em Goiás. Já o capitão da reserva tem mais eleitores entre 35 e 44 anos (46,1%).

Em relação ao nível educacional, Lula tem mais eleitores que possuem apenas o ensino fundamental (45%), enquanto Bolsonaro é mais popular entre os que tem ensino superior (43,6%).

A discrepância entre o eleitorado dos candidatos também pode ser vista com base na renda familiar. Enquanto Lula tem mais votos daqueles que possuem renda familiar de até R$ 2 mil (53,4%), Bolsonaro tem maior eleitorado de pessoas que ganham acima de R$ 10 mil (65,1%).

Batalha da fé

A religiosidade nunca fez tanta diferença como agora, pois Lula e Bolsonaro travam uma dura batalha pelos fiéis. Lula lidera entre aqueles que declaram que tem outra religião a não ser o catolicismo e o cristianismo, com 70% do leitorado. Os católicos representam 41,8%, os evangélicos 30,1%, os crentes sem religião 49,5% e os agnósticos e ateus 63,1%.

Já Bolsonaro leva vantagem entre os eleitores evangélicos, que somam 50,3% das intenções de voto. Os católicos somam 40%, os que têm outra religião 17,7%, os crentes sem religião 32,5% e os agnósticos ou ateus 17,2%.

Veja o cruzamento na íntegra: