Cine Cultura estreia documentário que homenageia Maria Bethânia

A estreia desta quinta-feira (15/9) na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, é o documentário Maria – Ninguém Sabem Que Sou Eu, do diretor Carlos Jardim. O filme revisita e celebra toda a magnitude e encantamento da vida e da trajetória de Maria Bethânia, uma das grandes artistas do Brasil. Além disso, para quem não viu, ainda dá tempo de conferir os longas A Viagem de Pedro, Casa de Antiguidades e Marte Um, que seguem em cartaz na sala.

Outra novidade do roteiro do cinema é o lançamento, na próxima quarta-feira (21/9), às 20h, do filme O Sumiço da Carroça, de Christian Mariano. Assim, a obra comemora os 10 anos de um dos principais grupos de teatro de Goiás, o Grupo Carroça. A sessão é gratuita.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 15 a 21 de setembro

14h30 – A Viagem de Pedro

16h20 – Casa de Antiguidades

18h – Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu

20h – Marte Um

Dia 21/9

20h – O Sumiço da Carroça (livre) – Sessão gratuita de lançamento