Eleições 2022: pesquisa aponta empate técnico entre Marconi e Wilder para Senado

Uma pesquisa realizada pelo AtlasIntel, entre os dias 4 e 8 de setembro, em Goiás, aponta um empate técnico entre os candidatos Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL) para o Senado. Neste ano, apenas um representante será eleito senador por unidade federativa do país, garantindo uma renovação de um terço da Casa.

No total, 1.609 pessoas responderam a pesquisa, cuja metodologia foi de recrutamento digital aleatório. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O período de coleta foi do dia 4 a 8 de setembro deste ano.

Marconi Perillo e Wilder Morais

O levantamento mostra o tucano liderando a corrida eleitoral, seguido pelo ex-senador Wilder Morais. Esta é a primeira vez que o delegado Waldir (União Brasil), não aparece nas duas primeiras colocações.

Intenções de voto para o 1º turno para Senador por Goiás

Marconi Perillo (PSDB): 17,8%

Wilder Morais (PL): 16,3%

Delegado Waldir (UB): 13%

Denise Carvalho (PCdoB): 7,9%

Alexandre Baldy (PP): 7,2%

João Campos (Republicanos): 5,3%

Manu Jacob (PSOL): 2,9%

Vilmar Rocha (PSD): 2,5%

Leonardo Rizzo (Novo): 1,8%

Branco/Nulo: 11,8%

Não sabe/Não respondeu: 13,7%

Durante a pesquisa, os eleitores também foram questionados sobre o conhecimento dos líderes políticos. Em relação ao candidatos ao Senado, 65% dos eleitores disseram que conhecem bem o candidato Marconi Perillo, enquanto outros 16% disseram que não conhecem. Por outro lado, apenas 20% do eleitorado conhece bem o candidato Wilder Morais, enquanto 53% não conhece.

Sobre a imagem transmitida pelos candidatos, 26% disseram que Marconi têm uma imagem positiva e 51% consideram negativa. Em relação ao candidato Wilder Morais, 22% consideram uma imagem positiva e 16% negativa.

Metodologia da pesquisa

As mulheres somam a maioria dos pesquisados, com 58,4%, contra 48,6% dos homens. Em relação a região, 21,6% dos entrevistados informaram morar em Goiânia, outros 32,4% na região metropolitana e 46% no interior.

Levando em consideração a faixa etária, a maioria tem entre 45 e 59 anos (25,6%), seguida dos que têm entre 35 a 44 anos (20,8%), 25 a 34 anos (20,7%), 60 a 100 anos (18,9%), e, por fim, aqueles que têm entre 16 a 24 anos (14,1%).

Em relação renda familiar mensal, a maioria dos que responderam a pesquisa informaram que ganham até R$ 2 mil por mês, sendo 34,2% dos pesquisados. Em seguida estão os que têm renda mensal de R$ 2 mil a R$ 3 mil (22,4%); seguido dos que ganham entre R$ 3 mil a 5 mil (23,4%). Aqueles que têm renda de R$ 5 mil a 10 mil e mais de 10 mil correspondem a 14,6% e 5,4%, respectivamente.

Quanto ao nível de escolaridade, 38,9% disseram ter ensino médio completo ou incompleto, enquanto outros 37,5% afirmaram ter o ensino fundamental incompleto ou sem educação formal. Os que têm formação superior completa ou incompleta somam 23,6% dos pesquisados.