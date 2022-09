Goiânia recebe 1ª Edição Pocket BBQ do Cerrado

Goiânia recebe, no dia 25 de setembro, a partir de 13h, a 1ª Edição do Pocket BBQ do Cerrado, no Laguna Gastrobar. Assim, serão oito horas de programação com open food e open bar. Além disso, serão 10 estações de carnes nobres com cortes especiais, bem como hambúrgueres e acompanhamentos exclusivos dos chefs.

A 1ª Edição do Pocket BBQ do Cerrado terá a participação de chefs de renome nacional. Dessa forma, participam Eduardo Rodrigues, Carlos Tossi, Carola Heckmann, Hércules Monteiro e Michel Dreifke. Ademais, Eduardo Azevedo, Leonardo Azevedo e Otávia Cabral.

O evento, além das carnes especiais, contará com shows, que vão passar por clássicos do rock, country, blues e grunge. Ainda haverá apresentação do DJ Lincoln Turini. O evento também terá diversão garantida para as crianças, já que contará com um Espaço Kids.

As vendas de ingressos já estão sendo feitas de modo físico no Umuarama Harley Davidson, na loja da Avenida T-62, no Setor Bela Vista. Além disso, é possível comprar on-line pela Bilheteria Digital. O masculino custa R$ 364,90 e o feminino R$ 284,90. Ademais, o ingresso infantil (de 10 a 14 anos), pagam R$ 142,45, equivalente a meia entrada do feminino. Crianças de 0 a 9 anos não pagam.

Serviço: 1ª Edição do Pocket BBQ do Cerrado

Onde: Laguna Gastrobar – Alameda Barbacena, Qd. 28; Lt. 18 – Vila Alto da Glória

Quando: 25 de setembro

Horário: A partir de 13h

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/1o-pocket-bbq-do-cerrado-25-de-setembro