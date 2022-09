II Festival de Teatro Popular em Goiânia tem mais de 50 atrações

O II Festival de Teatro Popular acontece entre os dias 15 e 25 de setembro deste ano, em Goiânia. Assim, serão mais de 50 atrações gratuitas no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, localizado na Rua 3, no Centro. A agenda inclui palestras, workshops e intervenções artísticas. Além disso, apresentações de espetáculos teatrais das categorias infantil, infanto-juvenil e adulto.

O lançamento do festival acontece nesta quinta-feira (15/9), às 09h. A plateia assistirá à palestra “Festival de Teatro Popular: Origens e Desafios”, que será ministrada por Jackson Aurélio, representante do Sindicato dos Artistas.

Os ingressos para os espetáculos, que são gratuitos, já estão disponíveis na plataforma Sympla. Dessa maneira, o site apresenta também toda a programação do festival, com datas e horários. Ademais, a bilheteria do teatro disponibilizará entradas com duas horas de antecedência de cada apresentação. Podem ser retirados dois ingressos por CPF e o teatro tem capacidade para 250 lugares, por ordem de chegada.

“Na primeira edição do Festival, tivemos 25 apresentações, desta vez serão 50 atrações com grandes nomes do teatro goiano. Nosso objetivo é incentivar, valorizar e investir no teatro popular, produzido por artistas locais da nossa cidade e Estado”, afirma o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.

Serviço: II Festival de Teatro Popular | Goiânia

Quando: 15 a 25 de setembro

Programação: https://www.sympla.com.br/ii-festival-de-teatro-popular-de-goiania__1716447

Mais informações: @secultgoiania | @goianiaouro | @festivalteatropopularoficial