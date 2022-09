Anel interno da Praça Cívica, em Goiânia, é liberado para ônibus

O anel interno da Praça Cívica, no Centro de Goiânia, foi liberado para os ônibus do transporte coletivo, na quarta-feira (14/9). Assim, a planilha da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) prevê a circulação de 39 linhas no local. Elas chegam à praça pela Avenida 85, Ruas 10 e Dona Gercina Borges. Além disso, pelo anel externo são seis linhas de veículos do transporte coletivo que vêm pela Avenida 84.

As obras no anel interno da Praça Cívica foram iniciadas há pouco mais de um ano, e tinha previsão de conclusão de 75 dias. Porém, foram interrompidas, de acordo com as justificativas, pelo período de chuvas. Ademais, pela readequação do projeto arquitetônico das plataformas, que devem ser entregues no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade, Horácio Mello, agentes de trânsito estão no local para orientar motoristas de que a alça interna da praça é exclusiva para ônibus. Desse modo, a exceção é para veículos que precisam utilizá-la para ter acesso a estacionamentos.

“Existe a possibilidade de circulação de veículos pequenos pela alça interna. Porém, desde que seja exclusivamente para acesso aos estacionamentos na área, para quem trabalha, por exemplo, em órgãos públicos”, reforça.

O titular da SMM adianta que o órgão vai buscar parceria, inclusive, com o aplicativo Waze. Assim, o objetivo é que que os condutores de veículos de passagem pelo local sejam direcionados sempre para o anel externo da Praça Cívica.

Linhas de ônibus na Praça Cívica

De acordo com a planilha da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), nesta fase estão previstas para circular no anel externo da Praça Cívica as linhas de ônibus 002 – Parque Atheneu/Terminal Isidória/Rodoviária e 006 – Terminal Veiga Jardim/Centro/Eixo 90. Além disso, a 007 – Terminal Vila Brasília/Centro/Rodoviária e 023 – Terminal Praça A/Praça Cívica/Flamboyant. Ademais, as linhas 180 – Terminal Recanto do Bosque/Rodoviária/Setor Universitário e a 193 – PC Trindade/Rodoviária/Via Flamboyant.

Estão relacionadas, entre outras, para o anel interno, as linhas 003 – Terminal Maranata/Rodoviária/Eixo T-7 e 004 – Terminal Garavelo/Centro/Eixo T-9. Além disso, 008 – Terminal Veiga Jardim/Rodoviária/Eixo 85, 013 – Terminal Recanto do Bosque/Rodoviária/Centro e 017 – Terminal Cruzeiro/Centro/Rodoviária.

Também estão liberadas para circulação no anel interno as linhas 167 – Terminal Parque Oeste/Terminal Dergo/Setor Universitário, 168 – Terminal Recanto do Bosque/Campinas/Centro e 169 – Morada Nova/ Centro; 261 – Aruanã II/Água Branca/Centro. Ainda a 262 – Vale Dos Sonhos/Jardim Guanabara/Centro, 268 – PC Campus/Centro/Via Crimeia Leste e 401 – Circular/Via Praça Walter Santos. Além disso, 405 – Aruanã II/Independência/Centro; 601 – Jardim Tiradentes/Colégio Marista; e 602 – Colina Azul II/Colégio Marista.