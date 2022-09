Concurso do INSS: edital prevê 23 vagas para Goiás com salários de até R$ 5,9 mil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta quinta-feira (15/9), o edital do concurso público que prevê o preenchimento de mil vagas para o cargo de técnico de seguro social. Deste total, 23 são para Goiás. O salário inicial de R$ 5,9 mil.

As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira (16), no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O período segue aberto até dia 3 de outubro. A taxa é de R$ 85,00.

A isenção da taxa de inscrição é garantida para candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Participação no concurso do INSS

Para participar é preciso cumprir alguns requisitos, como:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses;

Estar em gozo dos direitos políticos.3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter idade mínima de 18 anos;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Provas

O concurso é composto por duas etapas, sendo a prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; e curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, a primeira etapa deve ser realizada no dia 27 de novembro.

A prova objetiva será composta por questões de conhecimentos básicos nas disciplinas de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático. Além disso, também serão abordados temas específicos relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.

O curso de formação será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Conforme previsto no edital, os aprovados serão convocados para atuar nas agências da Previdência Social espalhadas pelo país.