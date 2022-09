Pai é preso suspeito de estuprar, engravidar e manter filha em cárcere privado, em Goiás

Um homem de 48 anos foi preso nesta semana, em Aruanã, a cerca de 314 quilômetros de Goiânia, suspeito de estuprar, engravidar e manter a filha, de 14 anos, em cárcere privado. O caso aconteceu em Santa Rosa de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde o dia 3 de junho e era acobertado pela família da adolescente. O caso veio à tona após uma denúncia feita ao Conselho Tutelar, que acionou a polícia. Ele acabou sendo preso na última terça-feira (13/9).

Suspeito de estuprar, engravidar e manter filha em cárcere privado confessa crimes

Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime e disse que os abusos começaram no fim do ano passado. Ele ainda insinuou que era seduzido pela adolescente. Após cometer o crime, para esconder a gravidez, ele a manteve em cárcere privado.

Há suspeitas de que a mãe da vítima e a esposa do homem também sabiam do caso e teriam acobertado os abusos. A mãe da adolescente teria, inclusive, levado a menina, junto com o bebê de 2 meses, para Aruanã, para ver o pai.

Informações preliminares apontam que o acusado já tinha passagem por estupro cometido contra outra filha, na Bahia.

Agora, a polícia deve continuar investigando o caso para apurar as demais responsabilidades. Se comprovado, a mãe será indiciada por estupro na forma omissiva. Já o suspeito, deve responder por estupro de vulnerável e cárcere privado.

O Portal Dia não conseguiu localizar a defesa do acusado, mas o espaço segue aberto.

