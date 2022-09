Polícia encontra corpo carbonizado em apartamento que pegou fogo em Goiânia

A Polícia Científica informou, nesta quinta-feira (15/9), que encontrou um fragmentos de corpo carbonizado dentro de um apartamento que pegou fogo em um prédio no Setor Leste Universitário, em Goiânia. O incidente aconteceu no último domingo (11).

De acordo com a polícia, a suspeita é de que o corpo seja do morador que estava desaparecido, Reginaldo Pereira dos Santos, de 48 anos. Entretanto, ainda não é possível confirmar a identidade ou se a morte foi provocada pelo incêndio ou uma situação anterior.

Segundo a polícia, o corpo estava em meio aos entulhos e, por causa do estado, só foi encontrado nesta quinta-feira (15), após uma nova visita da perícia no local.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde uma equipe especializada deve fazer a identificação e determinar a causa da morte.

Incêndio em apartamento em Goiânia

O apartamento que pegou fogo no último domingo (11) fica no 29º andar. Uma das suspeitas é que as chamas começaram após uma briga entre um casal.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela polícia, Reginaldo morava com o marido e, no dia do incêndio, acabaram discutindo. O homem então teria saído e ido na casa da sogra.

Quando retornou, juntamente com a mãe de Reginaldo, o local já estava em chamas. Desde então, Reginaldo não foi mais visto. As investigações ainda apontam que o carro dele estava na garagem com todos os documentos.

Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

