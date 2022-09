Pit bull é levado para Centro de Zoonoses após atacar crianças e idosos, em Estrela do Norte

Um pit bull foi retirado de casa e levado para um Centro de Zoonoses após atacar e ferir oito crianças e idosos em Estrela do Norte, na região norte de Goiás. A decisão foi tomada após uma recomendação do Ministério Público (MP-GO).

Há cerca de quatro meses, o MP-GO já havia expedido a recomendação para que as devidas providências fossem tomadas a respeito do cachorro, que já teria atacado diversas vítimas.

Entretanto, a Prefeitura de Estrela do Norte só acatou o documento depois que outras duas crianças, de 6 e 10 anos, foram atacadas pelo animal no começo desta semana. A administração municipal ainda informou que os donos do animal seriam os responsáveis pelos ataques.

O pai das meninas relatou que uma das filhas foi mordida na cabeça e passa bem. Já a outra ficou ferida no braço e precisou levar três pontos na boca.

Donos do pit bull levado para Centro de Zoonoses

Segundo relatos de vizinhos, os donos do animal prometiam que ele ficaria preso, entretanto, ele sempre acabava fugindo e atacando pessoas na rua.

O delegado Daniel Wendel, responsável pelo caso, disse que os tutores ficaram tristes com a retirada do animal, mas que esta é a única solução para evitar problemas futuros.

De acordo com a Polícia Civil, o animal passará por uma avaliação e, posteriormente, será decidida qual a destinação dele. Até o momento, não há informações se os donos ou a prefeitura serão responsabilizados pelos ataques.

Os tutores do cachorro não foram localizados até a divulgação desta matéria. Espaço segue aberto para posicionamento.