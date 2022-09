Zimbro Cocktails & Co representa região Centro-Oeste no Negroni Week

Reconhecido pela revista Drinks International como o drink mais consumido no mundo em 2021, o clássico italiano Negroni ganhou um evento só seu. Assim, o Negroni Week, festival que ocorre, atualmente, em mais de 190 países, acontece até o próximo domingo (18/9). E, na região Centro-Oeste, o Zimbro Cocktails & Co, no Setor Marista, em Goiânia, é o único estabelecimento participante.

O Negroni Week tem o objetivo de celebrar a paixão pela bebida. Além disso, estimular seus amantes a conhecerem novas criações autorais. No Brasil, o evento acontece em mais de 90 bares. Dessa forma, além de ser oferecido em sua versão clássica, o drink ganhou releituras.

No Zimbro Cocktails & Co, os clientes poderão apreciar a receita clássica. Ademais, conhecer uma carta especial com 12 variações de Negroni.

Mixologista e proprietário do Zimbro, Benício Calaça desenvolveu, especialmente para essa edição do evento, uma releitura com toque de banana, vinho do Porto branco e jerez fino. O nome do coquetel homenageia um dos maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos: “Yes, Nós Temos Banana”.

O Negroni

Receita clássica italiana, composta por Campari, gin e vermute, acompanhado de uma grande pedra de gelo e uma rodela de laranja, o Negroni possui uma história antiga. Por volta de 1919, em Florença, o conde Camillo Negroni pensou em pedir um coquetel Americano (Campari, vermute doce e água gaseificada), mas decidiu que era hora de mudar. Ele solicitou um toque de gin ao invés de água com gás, inspirado por sua última viagem a Londres e sua cena de gin predominante.

O bartender atendeu ao pedido do conde e acrescentou um enfeite de laranja ao invés da tradicional rodela de limão do Americano para indicar a nova bebida que ele havia criado. Em Florença, a inovação do conde ficou conhecida como o “Americano do conde Negroni”, ou o “Americano com um toque de gin”, mas o que quer que fosse chamado na época, o Negroni nasceu e hoje é um dos mais famosos coquetéis clássicos contemporâneos, presente em cartas de bares mundo afora, com variações e releituras diversas.

Serviço: Negroni Week no Zimbro Cocktails & Co. | Goiânia

Quando: Até 18 de setembro

Onde: Alameda Ricardo Paranhos com Rua 1128 – Setor Marista

Instagram: @zimbrobar

Informações e reservas: (62) 98521-1997