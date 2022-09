Ciro Gomes cumpre agenda em Trindade para falar sobre projetos de campanha

O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, cumpre agenda em Trindade neste sábado (17/9), onde falará com a imprensa sobre seu programa de Reforma Urbana e de Regularização Fundiária. Ele chega ao Aeroporto Santa Genovena, em Goiânia, pela manhã e seguirá rumo à Trindade.

Ciro desembarcará no Carreiródromo de Trindade, onde deve ser recebido pela deputada federal Flavia Morais, e o presidente do PDT em Goiás e candidato a deputado estadual, Dr. George Morais.

Em seguida, Ciro fará uma visita a famílias da Vila do Sonho. Ele ainda concederá uma coletiva de imprensa para falar sobre seu programa de Reforma Urbana e de Regularização Fundiária, para legalizar posse de terrenos e casas, além do projeto que vai financiar a reforma de casas populares.

Ciro está em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais

Com as eleições polarizadas, Ciro Gomes aparece em grande parte das pesquisas ocupando a terceira colocação do ranking, atrás dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Em Goiás, uma pesquisa Serpes, divulgada nesta sexta-feira (16), mostra que Ciro conta com 5,2% das intenções de votos dos goianos.

Eleições 2022: Mais de 697 mil eleitores no exterior poderão votar para presidente

A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Popular e ouviu 801 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Veja resultado da pesquisa estimulada