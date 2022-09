Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a ampliação da vacina da Pfizer para imunização de crianças de 6 meses a 4 anos contra a Covid-19.

Com a permissão, fica liberado o uso do imunizante em crianças na faixa etária no Brasil. Entretanto, cabe ao Ministério da Saúde decidir sobre a inclusão das vacinas no programa de imunização, com calendário para faixas etárias específicas.

De acordo com a Anvisa, a avaliação começou no dia 1º de agosto e incluiu uma análise rápida das exigências técnicas de campo. Para vacinas registradas, a decisão de ampliar indicações ou faixas etárias é uma área técnica. Apenas produtos de uso emergencial requerem consideração da diretoria.

Para avaliar a faixa etária ampliada da vacina, a agência contou com a consulta e acompanhamento de um grupo de especialistas da Sociedade Médica, que teve acesso aos dados do estudo e resultados.

“O olhar de especialistas externos foi um cuidado adicional adotado pela Anvisa para que o uso da vacina por crianças fosse aprovado dentro dos mais rigorosos critérios, considerando, para isso, o conhecimento de profissionais médicos que atuam no dia a dia com crianças e imunização”, destacou a Anvisa.

Diferenças da vacina da Pfizer para crianças

A dose e composição da vacina para crianças de 6 meses a 4 anos são diferentes daquelas utilizadas em faixas etárias previamente aprovadas, sendo para adultos e adolescentes.

A formulação da vacina aprovada para crianças deve ser administrada em três doses de 0,2 mililitros (equivalente a 3 microgramas). As duas primeiras doses devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas de uma terceira dose pelo menos oito semanas após a segunda dose.

As tampas dos frascos de vacina serão vinho para facilitar a identificação pela equipe de vacinação, bem como pais, mães e cuidadores que levarão seus filhos vacinados. Usar tampas de cores diferentes é uma estratégia para evitar erros de dosagem, pois o produto requer doses diferentes para diferentes faixas etárias.