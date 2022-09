Colombina Gastropub, em Goiânia, promove 1º Festival Cerratensis

O Colombina Gastropub, no Setor Marista, em Goiânia, promove, a partir deste domingo (18/9), o 1º Festival Cerratensis. Assim, o evento é uma celebração à gastronomia do Cerrado, e tem um cardápio composto de pratos exclusivos elaborados pela Chef convidada Emiliana Azambuja. Além disso, a casa tem novidades desenvolvidas pelo Chef residente Alex Moraes.

O Festival Cerratensis, no Colombina Gastropub, traz ainda um cardápio especial de bebidas. Dessa forma, há um drink exclusivo elaborado com o Gin do Cerrado Uyrá Gin e assinado pelo Guest Bartender dessa primeira edição, Patrick Guardiola. Apaixonado por criações, usa constantemente em suas receitas ingredientes do Cerrado. Conhecedor do bioma, usa desse conhecimento em seu trabalho com coquetelaria.

A Cerveja Colombina também estará presente no Festival. Dessa maneira, terá uma edição especial do chope Colombina Poema, uma Stout com Baru. Nessa edição, a bebida ganha uma passagem por madeiras brasileiras como o Ipê.

O 1º Festival Cerratensis do Colombina Gastropub acontece até o dia 2 de outubro. O evento não cobra entrada, e o horário de funcionamento do cardápio exclusivo seguirá o padrão da casa. Desse modo, reservas podem ser feitas através do link na bio do instagram @colombinagastropub.

Serviço: 1º Festival Cerratensis | Colombina Gastropub

Quando: De 18 de setembro a 2 de outubro

Onde: Rua 1129, nº 46 – Setor Marista

Entrada: Gratuita