Duas pessoas seguem internadas após vazamento de amônia em Rio Verde

Uma pessoa morreu e mais de dez tiveram intoxicação após um vazamento de amônia na BRF, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O caso aconteceu neste domingo (18/9) e as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e brigadistas da própria empresa.

A corporação foi acionada durante a tarde, por volta de 15h50. Quatro equipes foram deslocadas para atender a ocorrência, onde encontraram uma ‘grande nuvem’ de amônia. No local, as vítimas apresentavam sintomas de intoxicação, náuseas, mal estar e até mesmo queimaduras nos olhos.

A empresa informou que acionou o socorro e evacuou o local assim que tomou conhecimento do caso. A companhia disse ainda que investiga as causas do incidente e que acompanha o estado de saúde dos colaboradores e “terceiros” encaminhados para atendimento médico.

Vazamento de amônia em Rio Verde

De acordo com os bombeiros, dois trabalhadores ficaram em estado grave e continuam internados. Outros nove foram liberados após passarem por atendimento médico.

Os dois que ainda estão internados estavam trabalhando em uma altura, o que pode ter dificultado a saída deles do local. Um deles precisou ser intubado para ser levado para a unidade de saúde.

Um dos internados foi encaminhado para o Hospital do Câncer de Rio Verde, outro está em observação na enfermaria da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Contudo, como não tiveram os nomes revelados, não foi possível atualizar o estado de saúde de ambos.

Investigação

A Polícia Civil de Goiás vai instaurar um inquérito para investigar o caso. Além disso, uma equipe de perícia compareceu ao local para verificar as causas e circunstâncias da morte. Caso seja comprovada alguma questão criminal, os culpados serão responsabilizados.

A empresa BRF lamentou o ocorrido e informou que o vazamento foi controlado ainda no domingo (18).