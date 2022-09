Espaços culturais de Goiás participam da 16ª Primavera dos Museus

Os museus da Imagem e do Som de Goiás (MIS), Zoroastro Artiaga (Muza) e Pedro Ludovico participam, de 19 a 25 de setembro, da 16ª Primavera dos Museus. Assim, com programação diversificada, os espaços culturais da Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) terão exibição de filmes, mesa redonda, palestra, visitas mediadas e oficina fotográfica. Todos os eventos têm entrada gratuita.

O evento é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Dessa maneira, é feita em parceria com museus, instituições de memória, espaços e centros culturais de todo o País. A Primavera dos Museus é uma temporada anual de atividades que são realizadas simultaneamente em várias instituições. Desse modo, o objetivo é divulgar e valorizar os museus brasileiros, incentivando a visitação, bem como promovendo a importância desses espaços junto à sociedade.

Neste ano, a iniciativa traz como tema “Independências e museus: outros 200, outras histórias”. Dessa forma, propõe renovar os olhares sobre a Independência do Brasil, sob a ótica da diversidade cultural e da liberdade de pensamento. Ademais, da inclusão, da pluralidade de experiências e de interpretações.

Programação Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS)

O Museu da Imagem e do Som de Goiás na 16ª Primavera dos Museus terá a exibição de filme, de 19 a 23 de setembro, às 9h e às 16h30, do vídeo documentário: Lambe lambe em Goiânia: histórias que se revelam nas ruas e nos retratos. A duração do documentário é de 25 minutos.

Além disso, haverá visita mediada no dia 19 de setembro. Assim, as exposiçoes visitadas serão “Luiz Pucci: é favor me olhar com cuidado” e ” Mulheres, Identidade e Resistência” com a participação da artista Cecília Araújo.

De 20 a 23 de setembro, às 9h e às 16h30, tem visitas mediadas das exposições: “Luiz Pucci: é favor me olhar com cuidado” e ” Mulheres, Identidade e Resistência”

Já no dia 20 de setembro, das 9h às 10h30, tem mesa redonda. Dessa maneira, o tema será Ocupação Cultural “O MIS é Nosso Sim” (curadoria, exposição e pesquisa). O evento terá participação de Samuel de Jesus (FAV – UFG), Ana Rita Vidica (FIC – UFG) e Mariana Capeletti (PUC-GO)

Também no dia 20, das 14h às 17h, tem oficina de de Cianotipia. O conteúdo será “Conhecimento e experimentação do processo fotográfico histórico de Mariana Capeletti”. Dessa forma, a inscrições podem ser feitas pelo telefone: (62) 3201-4625.

Museu Zoroastro Artiaga

Também participando da 16ª Primavera dos Museus em Goiás, o Museu Zoroastro Artiaga recebe uma exposição de 19 a 25 de setembro, das 8h às 23h59. Assim, será exibida a mostra digital “Ixitkydky: um olhar sobre os vestires tradicionais das mulheres Iny Karajá”. Ela é promovida pelo Grupo Indumenta e Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, financiada por RE-FARM CRIA. É possível acessar a exposição pelo site: vestiresmulheresinykaraja.com.

Além disso, também haverá visita mediada, de 19 a 23 de setembro, das 9h às 17h. A exposição visitada será “Histórias de Goiás”.

Museu Pedro Ludovico

O Museu Pedro Ludovico, também em Goiânia, recebe uma palestra no dia 24 de setembro, da 10h às 12h. Assim, haverá uma edição especial do Café com Pedro: “Um Café e 35 anos de prosa: a celebração da diversidade cultural da cidade de Goiânia”, com participação do coordenador do Museu Pedro Ludovico, Pedro Henrique Campos de Santana.

Serviço: 16ª Primavera dos Museus – Goiás

Quando: de 19 a 25 setembro

Onde: Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS) | Museu Zoroastro Artiaga (Muza) | Museu Pedro Ludovico

Entrada: Gratuita