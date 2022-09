Lago Corumbá IV ganha espaço para turismo de aventura

O lago Corumbá IV, na cidade de Abadiânia, entre Goiânia e Brasília (DF), ganhou, no último sábado (17/9), um espaço dedicado ao turismo de aventura. Assim, o Ecoaventura, no Escarpas Eco Parque, possui área de cerrado preservada com estrutura para atividades como caiaque e standup. Além disso, flutuante, tirolesa com 550 metros de extensão e trilhas ecológicas.

Com área de 173 quilômetros quadrados e capacidade de 3,7 trilhões de litros de água, o Lago Corumbá IV fica entre Brasília e Goiânia. Dessa maneira, está se tornando uma atração turística para a região, a de maior crescimento populacional do Centro-Oeste.

“Hoje as pessoas não precisam se deslocar grandes distâncias para entrar em contato com a natureza. Existem estruturas próximas que oferecem esse encontro com o meio ambiente, descanso e atividades de lazer. E o Escarpas, por causa dessa localização privilegiada, se encaixa perfeitamente nessa proposta”, explica o gestor do Escarpas e especialista em segunda moradia, Lucas Rodrigues.

Uma pesquisa realizada em 2020 pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA) aponta que o público brasileiro está mais aberto a vivenciar novas experiências na natureza. Ademais, as viagens destinadas ao ecoturismo representam 9,7% do total de roteiros no Brasil.

Mais sobre o Escarpas Eco Parque

O Escarpas Eco Parque, no Lago Corumbá IV, tem 11 milhões de metros quadrados. Desse modo, inclui um condomínio ecológico que contará com clube, lazer, marina, restaurante, e ecoaventura para todos os gostos e idades, tudo isso em um só lugar.

O local já tem em funcionamento a primeira etapa do clube, o Restaurante Baru e, agora, a unidade de turismo de aventura, com atividades de trilhas, tirolesa e flutuante. A previsão é de que as obras da primeira fase do complexo sejam totalmente concluídas até o final de 2023.