Nova frente fria provoca chuvas isoladas nas próximas semanas, em Goiás

O clima pode ficar mais agradável para os goianos nas próximas semanas. O motivo é a chegada de uma nova frente fria que começa a romper a massa de ar seco e quente que segue estacionada sobre todo o Centro-Oeste brasileiro e que impede a formação de nuvens e precipitações em Goiás.

Segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) nas próximas semanas já podem ocorrer chuvas isoladas em algumas regiões do Estado. A previsão é de maior volume de precipitações na região Centro-Sul.

De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, a indicação é que a chegada da primavera contribua para a mudança no clima. “Estamos na reta final do inverno e com a chegada da primavera, no próximo dia 22, às 22h04, os prognósticos apontam para a formação de uma nova frente fria vinda do Sul do País e que vai se deslocar pela região Sudeste. Ao se conectar com a umidade vinda da região Norte, deve formar um corredor de umidade que trará para o Estado de Goiás áreas de instabilidade”.

Frente fria e chuvas isoladas em Goiás

A Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) afirma que as precipitações devem começar na próxima quarta-feira (21/9), porém em menor quantidade. Segundo a secretaria, para que haja precipitações, é preciso que a frente fria tenha força para quebrar a massa de ar seco e quente que cobre Goiás há mais de quatro meses.

Conforme previsão do Cimehgo, a previsão é que haja maiores acúmulos na parte Centro-Sul de Goiás, com possibilidade de até 20 milímetros em algumas cidades. Por outro lado, no Norte goiano, a situação só deve melhorar na segunda quinzena de outubro. Na região, a população sofre com incêndios florestais, clima seco e altas temperaturas.

Ainda de acordo com informações do Cimehgo, a seca severa que assola toda a região Centro-Oeste é consequência da La Niña, fenômeno oceânico-atmosférico caracterizado pelo resfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e que concentra os maiores volumes de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do País, com maior concentração no leste da Amazônia. Com isso, já são quase 130 dias sem ocorrência de chuvas na Grande Goiânia.

Precauções

Enquanto a chuva não chega de forma frequente no estado, a Semad alerta para os impactos gerados pelas mudanças climáticas, especialmente quanto à saúde humana e o risco de incêndios florestais, além do uso consciente de água. Nesta época do ano, as altas temperaturas e baixa umidade geram um risco alto da ocorrência de focos de queimadas.