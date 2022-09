Zoroastro Artiaga realiza exposição dedicada às mulheres Inỹ Karajá

O Museu Zoroastro Artiaga, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, abriu nesta segunda-feira (19/9), a exposição digital Ixitkydkỹ: um olhar sobre os vestires tradicionais das mulheres Inỹ Karajá. Assim, a mostra integra a programação da semana da 16ª Primavera dos Museus. O evento é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em parceria com as instituições museológicas de todo país. Até domingo, dia 25, o público poderá conferir a tradição vestimentar desse povo pelo site: vestiresmulheresinykaraja.com.

A exposição apresenta características e artefatos dos vestires tradicionais das mulheres Inỹ Karajá. Elas são habitantes imemoriais das margens do Rio Araguai, cuja população aldeada de cerca de 4 mil pessoas está distribuída em 27 aldeias. Desse modo, se estendem pelos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. A vasta produção material inclui técnicas de construção de casas, produção de cestarias, adornos, bem como plumárias, vestimentas. Além disso, as conhecidas bonecas de cerâmica ritxòkò, registradas como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Sobre a mostra

A concepção da mostra se deu de forma colaborativa entre indígenas e não indígenas. Dessa maneira, tem curadoria de Waxiaki Karajá e Tuinaki Koixaru Karajá — selecionando objetos musealizados do acervo do Museu Zoroastro Artiaga, o primeiro museu da cidade de Goiânia. O formato digital foi escolhido para ampliar o acesso. Ademais, para atrair muitos dos Inỹ Karajá, que podem conhecer a exposição, sem o deslocamento desde as aldeias por meio de seus celulares, tão amplamente usados.

Os registros fotográficos e vídeos foram produzidos por Hawalari Coxini, Rafaella S. Coxini Karajá e Juanahu Inỹ. Há, ainda, um recurso que poderá alcançar o público deficiente visual e cego, com relatos gravados em áudio sobre o saber-fazer dos objetos e seu contexto de uso. Para que os visitantes possam interagir de um modo diferente com a temática da exposição, houve também o desenvolvimento de jogos por Bárbara Freire e Vitória Avelar.

O projeto é uma ação de extensão universitária promovida pelo Grupo de Pesquisa Indumenta: dress and textiles studies in Brazil (UFG/CNPq). A exposição digital Ixitkydkỹ é uma parceria com o Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga (Muza), com patrocínio do RE-FARM CRIA 2022, um edital do Instituto Precisa Ser e da marca de moda Farm.

Quando: De 19 a 25/09

Onde: www.vestiresmulheresinykaraja.com

Acesso: Gratuito