Goiânia recebe exposição imersiva Van Gogh Live 8k

Goiânia irá receber mais uma exposição imersiva do artista Van Gogh, chamada Van Gogh Live 8k. Assim, ficará no Flamboyant Shopping de 18 de novembro até o dia 15 de janeiro de 2023. Inclusive, essa mostra é dos mesmos organizadores da exposição Beyond Van Gogh, que esteve em São Paulo e que está em Brasília até 30 de outubro (confira AQUI nosso vídeo visitando a exposição).

A exposição imersiva Van Gogh Live 8k funcionará de segunda a sábado, das 10h às 21h20. Além disso, nos domingos e feriados, das 13h às 20h20. Os valores serão R$ 60 durante a semana, e no período diurno. Já no período noturno, o valor é R$ 80. Nos fins de semana, o valor é de R$ 90. As vendas são feitas pelo site www.vangoghlive.com.br

Mais sobre a exposição

Van Gogh Live 8k tem mais de 250 obras do pintor projetadas com uma inédita resolução 8K. Dessa maneira, ficará em um espaço de 2,8 mil m² que será montado no estacionamento do Flamboyant Shopping, em Goiânia.

A mostra imesiva terá trilha sonora também especialmente concebida, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros. Assim, terá 1,5 mil m² de área de projeção, usando 40 projetores para criar, com 480 mil lumens (480K), mais de 45 minutos inéditos de projeções com resolução 8K.

A exposição ainda terá um café-teatro temático, uma loja com produtos especialmente customizados e uma sala educacional. Ademais, um campo de girassóis e uma antessala imersiva, onde um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos.

A mostra também apresenta vários textos ilustrativos retirados das cartas originais de Van Gogh trocadas com seu irmão Theo Van Gogh. Fernanda Montenegro foi a voz escolhida para ler trechos das cartas entre os irmãos, que foram guardadas e publicadas pela cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger, a grande responsável pelo sucesso póstumo do mestre holandês.

Vincent Van Gogh

O holandês Vincent Van Gogh (30 de março de 1853 – 29 de julho de 1890) é considerado um dos maiores pintores da história, mas teve pouco sucesso durante sua vida. Desse modo, todo o seu trabalho – cerca de 900 pinturas e 1100 desenhos – foi produzido durante um período de apenas 10 anos. Posteriormente, ele sucumbiu à doença mental, possivelmente transtorno bipolar.

Sua fama cresceu rapidamente após sua morte, especialmente após uma grande retrospectiva de sua obra em Paris, em 17 de março de 1901. Ela foi organizada por sua cunhada Joanna Van Gogh, viúva de seu irmão Theo, que herdou as telas do mestre.

Várias de suas obras estão atualmente entre as mais admiradas e caras do mundo, como o Quarto em Arles (1888), Noite Estrelada (1889), Lírios (1889), Os Girassóis (1889), o Autorretrato (1889), Terraço do Café na Praça do Fórum (1888) e o Campo de Trigo com Corvos (1890), entre muitas outras.

Serviço: Exposição imersiva Van Gogh Live 8k em Goiânia

Onde: Flamboyant Shopping: Avenida Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás

Quando: De 18 de Novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023

Horários: De segunda a sábado, das 10h às 21h20 | Domingos e feriados, das 13h às 20h20

Ingressos: A partir de R$ 60 | www.vangoghlive.com.br

Instagram: @vangoghlivebrasil8k