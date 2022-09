Goiânia Shopping tem nova edição da Temporada Gourmet 2022

O Goiânia Shopping, no Setor Bueno, em Goiânia, recebe a nova edição da Temporada Gourmet 2022. Assim, o evento gastronômico acontece de 22 de setembro a 2 de outubro. A primeira edição ocorreu de março a abril deste ano.

Durante o evento, restaurantes, operações da praça de alimentação, cafeterias e empórios do Goiânia shopping oferecerem cardápios e produtos especiais a preços únicos.

Dessa forma, a ideia é possibilitar opções de alimentação do shopping com valores promocionais. Ao todo, serão 24 opções diferentes nesta edição da Temporada Gourmet, divididas em quatro categorias.

Participantes

Os restaurantes Cheese House, Paris 6, Ankai Seleto e Outback terão cardápio especial a R$ 59,90. Na Praça de Alimentação, as operações vão oferecer pratos e combos ao valor fixo de R$ 29,90. Dessa maneira, participam Pizza Hut, Komiketo Sanduicheria, Bapi, Toshca Arabian, Max Sushi, Sofilie, Bob’s, Fon Pin, Poke Nihoa, Peixe na Rede e QG.

Nas cafeterias, os produtos serão vendido por R$ 15,90. Assim, participam Popcorn Gourmet, Barrè Doces Saudáveis, Havanna, The Cookies anda Brownie, Milklandia e Casa Bauducco. Ademais, The Waffle King, Dunkin Donuts, Kopenhagem, Ice Falu Roll e Bubblekill.

Além disso, os empórios 067 Vinhos e Trás os Montes terão preços a R$ 99,90.

Acesse AQUI para mais informações.

Compre e Ganhe

Durante a Temporada Gourmet do Goiânia Shopping, a partir de R$ 150 em compras nas lojas participantes, o cliente poderá trocar as notas fiscais por um prato colecionável (duas trocas por CPF). Desse modo, os balcões de trocas estarão no Piso 2, em frente ao Moncloa, e no Piso 3, em frente à loja RiHappy.

Serviço: 2ª edição Temporada Gourmet Goiânia Shopping 2022

Onde: 24 restaurantes do Goiânia Shopping

Quando: De 22 de setembro a 2 de outubro

Valores: Restaurantes: R$ 59,90 | Praça de Alimentação: R$ 29,90 | Cafeterias: R$ 15,90 | Empórios: R$ 99,90