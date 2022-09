Praça Cívica, no Centro, recebe 4ª sessão do Cinealmofada em 2022

A Praça Cívica, no Centro de Goiânia, recebe a 4ª sessão do Cinealmofada em 2022 no próximo domingo (25/9), às 19h. Assim, acontecerá novamente em uma tela de projeção montada no Centro Cultural Marieta Telles Machado, sede do Cine Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Goiás.

O próximo filme a ser exibido no Cinealmofada será escolhido pelo público, através de uma lista tríplice. Dessa forma, podem ser escolhidos o longa de animação brasileiro “Até que a Sbórnia nos Separe”, dirigido por Otto Guerra e Ennio Torresan. Além disso, “Kirikou e a Feiticeira”, dirigido pelo animador francês Michel Ocelot, bem como longa “O Menino e o Mundo”, dirigido por Alê Abreu.

O Cinealmofada 3ª Temporada, que acontece na Praça Cívica em 2022, é uma realização da Barroca Filmes e Coletivo Cine Cultura, apoiado pelo Cine Cultura. As sessões contarão com espaços destinados a pessoas com deficiência. Além disso, as falas dos organizadores serão interpretadas em Libras e os filmes serão legendados.

As duas últimas edições do Cinealmofada aconteceram nos anos de 2012 e 2014 e reuniram milhares de pessoas que apreciam o cinema como forma de lazer, reflexão e expressão cultural.

Segundo uma das organizadoras do evento, a produtora Camilla Margarida, um dos principais objetivos do Cinealmofada é a democratização do cinema. Além disso, a valorização dos espaços destinados ao cinema independente.

Serviço: 4ª sessão Cinealmofada – Temporada 2022

Quando: Domingo (25/9)

Onde: Praça Cívica – Em frente ao prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado.

Horário: 19h