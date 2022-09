Aparecida inaugura Eixo Leste-Oeste e promete desafogar trânsito na região

Foi inaugurado nesta quinta-feira (22/9), o trecho Eixo Leste-Oeste 01, em Aparecida de Goiânia, que passa por setores como Goiânia Park Sul, Buriti Sereno, Bairro Cardoso e Jardim Helvécia. O eixo tem 8,9 quilômetros de extensão e o investimento na obra foi de cerca de R$ 23 milhões.

De acordo com a prefeitura, o novo eixo viário vai encurtar significativamente o tempo de deslocamento na cidade no sentido leste-oeste, melhorando o acesso também ao Fórum Central de Aparecida, na Região do Garavelo.

“Através do Eixo Leste-Oeste 01, condutores, ciclistas e pedestres poderão transitar mais rapidamente também entre bairros como Aeroporto Sul e Alto Paraíso, um dos setores mais populosos da cidade.”, aponta a administração municipal.

Este é um dos cinco novos eixos estruturantes que estão sendo construídos em Aparecida com recursos de um empréstimo de R$ 135 milhões aprovado no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Percurso do novo Eixo Leste-Oeste

O trajeto do Eixo Leste-Oeste 01 parte da GO-040, passando pelas Avenidas Major Olegário, Crisólito, Missionários, seguindo pela 4ª Avenida, que corta as Avenidas Nossa Senhora Aparecida e 1ª Avenida, chegando à Avenida 28 de julho. Uma nova pista liga esse ponto à Avenida Presidente Vargas, no Buriti Sereno, passando pela Avenida Atlântica e entrando na Avenida Graça Aranha, que corta a Avenida Brasil, no Buriti Sereno. Por fim, chega à Avenida Nilo Peçanha, passando então pela 1ª Radial em direção à Rua Guajupiá, no Jardim Helvécia, chegando à Rio Verde.

Segundo a prefeitura, todo o trecho conta com sinalização de trânsito, além de bueiros pra melhorar o escoamento dos córregos.

Próximas etapas

O secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, ressalta que a etapa complementar nos bairros Jardim Maranata, Aeroporto Sul e Alto Paraíso, deve ser inaugurada nos próximos meses.

“Esses próximos meses serão marcados também pela inauguração dos Eixos Leste-Oeste 02, 03 e 05. As obras estão a pleno vapor, aumentando a malha viária do nosso município”, diz Mário Vilela.