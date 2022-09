Grave acidente entre carro e caminhão deixa cinco mortos na GO-060

Um grave acidente entre um carro e um caminhão, registrado na noite de quarta-feira (21/9), deixou cinco pessoas mortas na GO-060, entre as cidades de Turvânia e Nazário. Imagens mostram os veículos completamente destruídos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 74 da rodovia. Quatro vítimas morreram ainda no local e o óbito foi atestado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Outras três vítimas politraumatizadas foram imobilizadas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Entretanto, uma delas não resistiu e acabou falecendo.

Relatos de populares apontam que o caminhão trafegava sem iluminação no momento do acidente. O carro envolvido pertencia à Secretaria de Saúde de Turvânia e todas as vítimas fatais estavam no veículo, sendo dois casais e o motorista.

A Polícia Técnico Cientifica foi acionada e compareceu ao local para apurar as causas e dinâmica do acidente.

Prefeito de Turvânia fala sobre grave acidente entre carro e caminhão na GO-060

Nas redes sociais, o prefeito de Turvânia, Fausto Mariano, lamentou as mortes e decretou luto oficial de 7 dias na cidade. O político ressaltou que todos cinco eram conhecidos na cidade. Confira a íntegra da nota: