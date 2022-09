Cobrança de pedágio nas BRs 153, 080 e 414 começa na próxima semana

A concessionária Ecovias Araguaia começa na segunda-feira, 3 de outubro, a cobrança de pedágio em trechos das rodovias BRs 153, 080 e 414, entre Anápolis, em Goiás e Aliança do Tocantins (TO).

A autorização da cobrança foi feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e foi publicada nesta sexta-feira (23/9) no Diário Oficial da União.

Ao todo são nove praças, localizadas nos seguintes municípios:

BR-153: Aliança do Tocantins, Alvorada (TO), Porangatu (GO), Estrela do Norte (GO), Campinorte (GO), Hidrolina (GO) e Jaraguá (GO); BR-080: Santa Rita do Novo Destino (GO);

Aliança do Tocantins, Alvorada (TO), Porangatu (GO), Estrela do Norte (GO), Campinorte (GO), Hidrolina (GO) e Jaraguá (GO); BR-080: Santa Rita do Novo Destino (GO); BR-080: Santa Rita do Novo Destino (GO);

Santa Rita do Novo Destino (GO); BR-414: Corumbá de Goiás (GO).

Os valores dos pedágios variam entre R$ 8,30 e R$ 14,20. Eles foram calculados pela ANTT, que levou em consideração o percentual de 22,54% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Cobrança de pedágio – Formas de pagamento

O pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartão de débito ou crédito, além da possibilidade de aproximação. A modalidade Visa Vale Pedágio também será aceita.

Já nas vias automáticas, o motorista poderá optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Greenpass.

Descontos

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, os usuários frequentes das rodovias podem ter descontos através do (DUF), que possibilita descontos a partir da segunda passagem pela mesma praça e mesmo sentido de direção realizadas dentro do mês.

Os valores terão redução progressiva até a 30ª passagem, no mesmo mês, por sentido de cada praça. O desconto máximo ao usuário frequente pode chegar a 99,7%, dependendo da praça e quantidade de vezes que o motorista passar.

Além disso, os motoristas também podem ter desconto de 5% nas passagens pelas pistas automáticas, válido para veículos que tenham a TAG instalada e regularizada, seja veículo de passeio ou comercial.