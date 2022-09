Vila Cultural Cora Coralina inaugura exposição de Benedito Ferreira

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, inaugura na próxima quinta-feira (29/9), às 18h30, a exposição Rabo de Cometa, individual de Benedito Ferreira. Assim, a mostra, cujo título se inspira em notícia de maio deste ano sobre um meteoro que cruzou o céu de Goiás, reúne uma série de trabalhos inéditos desenvolvidos pelo artista desde 2013.

As investigações artísticas de Benedito Ferreira estão centradas na imagem como escrita. Além disso, na poética dos arquivos, o que origina montagens e apagamentos dos limites entre “documento” e “ficção”.

Com curadoria de Lucas Albuquerque, o acervo reunido nesta exposição lida com o ato de colecionar fotografias, papéis antigos e vídeos de viagens.

A mostra Rabo de Cometa dialoga com diversos meios, como o cinema, o vídeo e a instalação. Dessa forma, a produção de Benedito Ferreira mobiliza sua relação com o Centro de Goiânia, dentre outros tantos outros aspectos, bem como demonstra como o artista conduz a relação com as imagens.

“O fenômeno veio acompanhado de grandes clarões e tremores. Eu estava no Rio de Janeiro e só pude ver os registros postados por pessoas no YouTube e outras redes sociais. Contudo, o que mais me interessou não era exatamente a imagem, mas as vozes das pessoas narrando o que gravavam com seus celulares”, conta Benedito Ferreira.

A exposição segue em cartaz até 16 de novembro, e tem entrada gratuita.

Sobre o artista

Natural de Itapuranga (GO), Benedito Ferreira (1989) é artista visual e pesquisador. Vive e trabalha em Goiânia. Dessa maneira, no últimos anos, mostrou diversos trabalhos nos Estados Unidos, Holanda, Coreia do Sul, Alemanha e França. Assim, trabalha com audiovisual, objetos, instalação e fotografia, sem estabelecer hierarquias entre os meios.

Mostrou trabalhos e colaborou com instituições como Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC – GO), Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (Portugal), The Room Projects (França), Art Space BLECH for Contemporary Art (Alemanha). Ademais, Center for Contemporary Art Tbilisi (Geórgia) e Czong Institute for Contemporary Art (Coreia do Sul).

Além disso, seu trabalho integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea de Jataí (GO), Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS – GO), Pinacoteca Municipal Miguel Dutra (SP), Netherlands Institute for Sound and Vision (Holanda), Itaú Cultural (SP) e coleções particulares.

Benedito Ferreira também participou do Programa de Orientação de Projetos em Artes Visuais (Centro de Pesquisa e Formação – Sesc SP), Programa Imersões Poéticas (Escola sem sítio) e Programa Trampolim (Museu de Arte Contemporânea de Goiás). Doutorando em Artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É mestre em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e graduado em Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Serviço: Vila Cultural Cora Coralina recebe exposição Rabo de Cometa | Benedito Ferreira

Local: Sala Sebastião Barbosa

Abertura: Quinta-feira (29/9), às 18h30

Período da exposição: 29 de setembro a 16 de novembro de 2022

Visitações: de Segunda a Sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h