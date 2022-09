Companhia russa de ballet no gelo apresenta O Lago dos Cisnes

De volta à América Latina, a companhia russa de ballet no gelo, a Saint Petersburg State Ballet On Ice, chega em Goiânia no dia 12 de outubro com o espetáculo O Lago dos Cisnes. Assim, fará uma apresentação única, às 20h, no Teatro Rio Vermelho, no Centro da capital.

No palco, 20 bailarinos irão apresentar o trabalho mais conhecido e reinterpretado de todo o repertório do balé clássico, O Lago dos Cisnes, que foi criado no século 19. Inclusive, o espetáculo tem música de Tchaikovsy.

Os ingressos para o Lago dos Cisnes em Goiânia já estão à venda na Livraria Leitura do Goiânia Shopping. Além disso, na Sanduicheria Komiketo da Avenida T-4, bem como pelo site Mais Ingressos. Desse modo, os valores variam entre R$ 90 e R$ 160 (meia-entrada ou ingresso solidário doando 2 kg de alimento).

O espetáculo

O Lago dos Cisnes, criado no século 19, é o trabalho mais conhecido e reinterpretado de todo o repertório do balé clássico. Dessa forma, os temas eternos do amor e do encantamento, do bem e do mal, são protagonistas. Em três atos e um epílogo é contada a história do príncipe Siegfried, que, acompanhado por seus amigos, vai procurar o propósito da distração antes de escolher a consorte.

Eles chegam a um lago e o príncipe se apaixona pela princesa (Odette), amaldiçoada pelo feiticeiro maligno (Von Rothbart) a viver como um cisne parte de sua existência. Dessa maneira, após ser enganado pelo feiticeiro, o príncipe é seduzido por Odile, filha de Von Rothbart. Após um confronto com o feiticeiro, a entrega de amor de Siegfried quebra o feitiço que transformou a princesa em um cisne, mas é tarde demais. Com a música de Tchaikovsy, O Lago dos Cisnes é uma das obras mais ouvidas do repertório universal.

Ballet Estatal de São Petersburgo

A Saint Petersburg State Ballet On Ice, que se apresenta em Goiânia, é um dos mais tradicionais da Rússia. Os bailes clássicos mais famosos foram criados e mantidos em São Petersburgo, como A Bela Adormecida, Giselle, O Lago dos Cisnes e Don Quixote, que são representados por esta companhia de forma a preservar a herança do ballet russo, marcado por sua expressividade, pureza e estilo particular que o tornou famoso em todo o mundo.

Serviço: Saint Petersburg State Ballet On Ice apresenta O Lago dos Cisnes | Goiânia

Quando: 12 de outubro

Horário: 20h

Onde: Teatro Rio Vermelho – Rua 4, nº 1400 – Centro

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: Sim