Meninas de 6 e 10 anos são encontradas mortas em Edéia; mãe é suspeita

Duas meninas, de 6 e 10 anos, foram encontradas mortas na própria casa na manhã desta terça-feira (27/9), em Edéia, na região sul de Goiás, a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. A mãe das crianças é a principal suspeita do crime até o momento.

De acordo com a Polícia Civil, as irmãs foram encontradas pelo pai, que acionou a corporação em seguida. Elas apresentavam ferimentos, provavelmente feitos com uma faca.

A mãe das meninas, principal suspeita do crime, teria fugido de casa após o ocorrido. Ela segue foragida e sua defesa não foi localizada. Além disso, ainda não há informações sobre o que pode ter levado a mulher a cometer o crime.

Informações preliminares apontam que a mulher tinha iniciado um tratamento psicológico há algum tempo, mas não estava dando continuidade no acompanhamento. Por isso, há a suspeita de um possível surto.

A Polícia Civil continua apurando o caso e a Polícia Científica compareceu ao local para fazer a perícia no local onde as crianças foram encontradas. Os corpos ficaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames.