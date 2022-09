Motorista de app é preso suspeito de assediar e agredir passageiras, em Aparecida

Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (26/9), suspeito de assediar e agredir passageiras, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

O caso é investigado pela Polícia Civil e o suspeito foi detido preventivamente pelas equipes Grupo Estadual de Repressão a Estupros (Gere) e da 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia.

A previsão é que o homem seja encaminhado, ainda nesta terça-feira (27), para a Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional da cidade.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s9a5d3461-88f3-4168-bb27-fc6010ab3028′]

Motorista de app suspeito de agredir e assediar passageiras

Segundo a corporação, o motorista aceitou uma corrida na última quinta-feira (22) e, durante o trajeto, disse palavras invasivas para a passageira e teria, até mesmo, passado a mão nas pernas dela.

Conforme consta na denúncia, ele também agrediu a mulher com murros e pontapés. Na sequência, a vítima deu um chute no homem e conseguiu fugir do carro.

Na sexta-feira (23), uma outra denúncia foi registrada contra o mesmo motorista. A vítima relatou que ele teria falado palavras invasivas e seguiu um trajeto diferente do que o apontado pelo aplicativo.

Na denúncia, a mulher conta que ele parou o carro em uma rua escura e pediu um beijo. Em seguida, ele passou a mão na perna dele e disse que a levaria para um motel. Ela então conseguiu sair do carro e pediu ajuda em um comércio próximo.

Diante dos fatos, a Polícia Civil divulgou a imagem do motorista, identificado como Paulo Henrique Ribeiro da Costa, para que outras possíveis vítimas o reconheçam e registrem denúncias.

“A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme Despacho do(a) Delegado(a) de Polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que façam seu reconhecimento, além de novas provas.”, informou a PCGO.

Até a divulgação desta reportagem, o suspeito não possuía uma advogado de defesa para se manifestar sobre o caso.