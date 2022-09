O Livro dos Prazeres estreia na programação do Cine Cultura

O Livro dos Prazeres, produção brasileira dirigida por Marcela Lordy, é a estreia desta semana na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia. Assim, o longa-metragem entra em cartaz nesta quinta-feira (29/9). Além disso, segue com outros cinco filmes em exibição na grade.

Portanto, seguem os filmes Marte Um, Aquilo Que Eu Nunca Perdi, Men – Faces do Medo, Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu, e Encontros podem ser conferidos na programação por mais uma semana. Lembrando que no próximo domingo (2/10) não haverá sessões na sala em razão do 1º turno da eleição.

Reflexivo, o filme O Livro dos Prazeres é uma adaptação da obra de Clarice Lispector, publicada em 1969. Dessa forma, até hoje é considerada a sua maior e mais sensível criação. A trama gira em torno de Lóri, uma professora que leva uma vida monótona tanto profissionalmente quanto romanticamente. Porém, tudo muda quando ela conhece Ulisses (Javier Drolas), um provocador professor argentino. Desse modo, com ele, Lóri vivencia novas experiências, trocas e aprende, enfim, o que é amar.

Seguem em exibição

O roteiro de Marte Um traz o dia a dia de uma família negra, de classe média baixa, na periferia de uma grande capital. Assim, entre trabalhos, utopias, amores e traumas, os Martins tentam seguir vivendo num Brasil em mudanças.

Já o cenário de Aquilo Que Eu Nunca Perdi se passa no interior do Mato Grosso do Sul. Lá, Alzira começou a carreira musical com seus irmãos, Tetê e Geraldo Espíndola, até emigrar para São Paulo nos anos 80. Em solo paulista, Alzira se consolidou como compositora e intérprete com parceiros como Itamar Assumpção e Ney Matogrosso. Hoje, aos 65 anos, Alzira lidera uma banda de rock.

Também brasileiro, o filme Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu é um depoimento inédito e exclusivo de Maria Bethânia para o diretor e roteirista Carlos Jardim. Dessa maneira, tem imagens raras de ensaios e shows da cantora ao longo de seus 57 anos de carreira. A atriz Fernanda Montenegro narra cinco textos de autores como Ferreira Gullar e Caio Fernando Abreu sobre a importância de Bethânia no cenário cultural brasileiro.

Ademais, a programação do Cine Cultura tem o longa-metragem Men – Faces do Medo. Nele, a personagem central é uma jovem que vai de férias sozinha para o interior da Inglaterra após a morte de seu ex-marido.

Além disso, o cinema de rua tem o filme Encontros, que é dividido em três partes. Assim, acompanha os encontros, desencontros e percalços sentimentais de um jovem que vai da Coréia do Sul a Berlim para visitar o pai, a mãe e a namorada.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura

– De 29 de setembro a 1º de outubro

14h20 – Marte Um

16h35 – Aquilo Que Eu Nunca Perdi

18h20 – O Livro dos Prazeres

20h10 – Men – Faces do Medo

– De 3 a 5 de outubro

13h45 – Men – Faces do Medo

15h35 – Encontros

16h50 – O Livro dos Prazeres

18h40 – Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu

20h30 – Marte Um