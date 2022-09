Professor é afastado após denúncia de assédio contra alunas, em Pires do Rio

Um professor foi afastado das atividades escolares após suspeitas de assédio contra alunas em uma escola em Pires do Rio, no sudoeste goiano. As denúncias foram feitas por seis adolescentes, que tem idades entre 12 e 13 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, as meninas disseram que o docente teria tocado no corpo delas. Os relatos das estudantes foram feitos na semana passada, no Centro de Ensino em Período Integral Augusto Monteiro de Godoy.

Diante dos fatos, a Polícia Civil foi acionada para apurar o caso e instaurou um procedimento para investigação. As alunas devem ser ouvidas nos próximos dias e o professor será intimado. Ele foi afastado da instituição de ensino.

Após tomar conhecimento dos fatos, os pais de duas alunas que denunciaram o caso fizeram a transferência delas para outra escola. Segundo o Conselho Tutelar, todas as estudantes serão encaminhadas para atendimento psicológico.

Seduc fala sobre caso de professor afastado após denúncia de assédio contra alunas

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) disse que está apurando o fato para responsabilização dos envolvidos. Veja a íntegra:

Em atenção à solicitação de informações sobre denúncia envolvendo um professor do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Augusto Monteiro de Godoy, de Pires do Rio, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informa: A apuração dos fatos e a responsabilização de envolvidos está a cargo das autoridades e a Secretaria da Educação acompanha e colabora para que o mais breve possível eventuais danos sejam sanados. A Secretaria reitera que, para além da promoção de uma cultura de respeito e paz, tem tomado, em todas as circunstâncias, as medidas administrativas de imediato, conforme rigorosamente deve ser, em acordo com os ditames legais.

Como não teve a identidade revelada, a defesa do professor não foi localizada, mas o espaço segue aberto para manifestação.