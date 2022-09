Mãe confessa à polícia que envenenou, afogou e esfaqueou filhas, em Edéia

Uma mulher, identificada como Izadora Alves de Faria, de 30 anos, confessou à polícia que matou as duas filhas, Maria Alice, de 6 anos, e Lavínia, de 10, em Edéia, no sul de Goiás. Ela foi localizada na noite de terça-feira (27/9), logo após cometer o crime.

As buscas pela mulher começaram ainda durante o dia, mas ela só foi localizada a noite, em uma mata nas proximidades da casa dela. Ela apresentava sinais de tentativa de suicídio e, por isso, precisou ser internada.

Veja o vídeo do momento que ela foi encontrada pela polícia:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc92f008a-3c00-45ad-a606-72320860b4a6′]

Mulher confessa que matou filhas em Edéia

Em relatos, a mulher contou que envenenou, afogou e depois esfaqueou as filhas. Os corpos das meninas foram encontrados pelo pai, na garagem da residência onde moravam, no setor Samambaia.

As causas das mortes ainda serão confirmadas pela perícia. Além disso, ainda não há informações sobre as causas do crime. Entretanto, o pai das meninas contou à Polícia Militar que eles tiveram uma briga na noite anterior e a mulher ameaçou dizendo que ia matar as filhas e tirar a própria vida.

Estupro de vulnerável: PCGO prende homem suspeito de estuprar três sobrinhas, em Novo Gama

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A mulher foi presa em flagrante e permanece escoltada em uma unidade de saúde da cidade, até receber alta hospitalar. Ela deve responder por homicídio qualificado, com aumento de pena pelo fato de as vítimas serem menores de 14 anos e filhas dela. Se condenada, ela pode pegar até 100 anos de prisão.

Delegado Daniel Gustavo Gonçalves de Moura conta como tudo aconteceu. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s89cf629c-d483-4422-86a1-30cc73c20134′]

O Portal Dia não conseguiu contato com a defesa da mulher, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Leia também: