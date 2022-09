Mostra artística Comboio tem programação voltada para a cultura urbana

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Aparecida de Goiânia será palco, até o mês de outubro, da mostra artística e cultural Comboio. Assim, os eventos serão voltados para a população da região metropolitana. A programação, totalmente gratuita, reúne artistas locais de Aparecida, de Goiânia e estudantes do IFG.

Nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro será realizada a vivência Corpo e Cidade. Dessa maneira, participa a artista convidada Luciana Lara (DF). Por fim, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, haverá a Mostra Artística com apresentações de grupos convidados, incluindo Imperadores da Dança (RJ), Batalhas de Rap, Hip-Hop e Vogue (com premiação). Além disso, Encontro de Tambores, oficinas de Passinho e de Mixagem para DJs. O evento conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Corpo, cidade e cultura

A mostra artística e cultural Comboio tem como objetivo fortalecer a cena cultural de Aparecida de Goiânia promovida pelos artistas, produtores e fazedores de cultura da cidade. Dessa forma, a arte urbana e a cultura tradicional dos grupos quilombolas ganham centralidade nessa proposta.

Assim, reúne artes visuais (criação de paineis de graffiti), dança (Passinho, Hip-Hop, Dança Contemporânea e Vogue). Além disso, música (Rap, House e Tambores), artesanais quilombola (Turbante) e atividades corporais urbanas (Parkour, Slackline e Rapel). Desse modo, a programação busca contemplar a cultura dinâmica, diversa, tradicional e contemporânea de uma cidade em expansão, como Aparecida de Goiânia.

Esta segunda edição da mostra Comboio também tem como proposta aproximar o diálogo entre diferentes linguagens artísticas, projetos e fazedores de arte de Aparecida de Goiânia.

Dessa maneira, reúne produtores, artistas, criadores e difunde a produção cultural de agentes culturais da cidade e de produções que nascem das disciplinas de Arte e do curso superior de Dança, alocados no IFG, Câmpus Aparecida de Goiânia.

“É um evento muito importante para o Instituto Federal, enquanto uma instituição de ensino comprometida com a formação e a elevação de escolaridade e produção cultural e tecnológica de Aparecida. Eventos como esse criam pontes entre a comunidade e a instituição”, comenta a coordenadora do projeto Luciana Ribeiro. Ela ainda destaca que essa edição é especial por ser o primeiro grande evento a ser realizado no instituto desde a pandemia. “É um momento especial para fortalecer os laços e ressignificar os encontros, as formas de estar juntos considerando o diálogo da comunidade interna com a comunidade externa”, complementa.

Serviço: Comboio – mostra de ações artísticas e culturais

Quando: Até 22 de outubro

Onde: IFG/GO – Campus Aparecida de Goiânia e ruas da cidade de Aparecida de Goiânia

Entrada: Gratuita