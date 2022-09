Gibirama: Vila Cultural Cora Coralina recebe feira de histórias em quadrinhos

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, irá sediar o Gibirama, Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos. Assim, o evento acontece de 6 a 9 de outubro, com entrada gratuita e aberto ao público de todas as idades, sempre das 11h às 20h. Dessa forma, o objetivo é juntar aficionados por HQs e cultura pop, bem como interessados em literatura e artes gráficas em geral.

O Gibirama irá reunir autores, editores, colecionadores e lojistas no evento. Dessa maneira, estarão prontos para produzir, pensar, comercializar, curtir e discutir quadrinhos dos mais diversos gêneros.

Dentre os convidados desta edição do Gibirama, estão confirmados nomes como Fabio Zimbres (RS), Eloar Guazzelli (SC), Diego Gerlach (RS), Amanda Miranda (SP), Lima Neto (DF), Batista (MG), Max Andrade (DF) e Lucas Ghere (DF).

Além disso, os editores Sandro Lobo (Brasa, RS) e Daniela Utescher (Ugra Press, SP) também estarão presentes, bem como Ciro Inácio Marcondes e Pedro Brandt, membros da Raio Laser, site especializado em crítica de quadrinhos. Além dos convidados, quadrinistas de todo o país participam com a sua arte no Beco dos Artistas do GIBIRAMA, apresentando trabalhos autorais.

Mestre do Quadrinho

A exposição Shimamoto: Mestre do Quadrinho Brasileiro é um dos destaques da Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos. Dessa maneira, aberta para visitação desde o dia 15 de setembro, a exposição – a maior já realizada sobre o artista – cobre as mais de seis décadas de carreira de Shima, exibindo cerca de 250 originais. Parte deste material será compilado em um catálogo a ser lançado pela MMarte durante o evento.

Ampla programação

Além do lançamento de HQs e sessões de autógrafos, o Gibirama terá ainda mostra de desenhos animados e desfile de cosplayers. Ademais, competição de card games, Ringue dos Quadrinhos (divertida disputa entre quadrinistas) e o ciclo de debates SEMINÁRIO GIBIRAMA, onde serão amplamente discutidos o mercado e a produção de quadrinhos no Brasil.

Serviço: Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos | Vila Cultural Cora Coralina

Data: De 6 a 9 de outubro

Horário: Das 11h às 20h

Local: Rua 23 esquina com a Rua 3 – Centro

Entrada: Gratuita