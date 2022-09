Quase 6 mil profissionais da segurança pública de Goiás atuarão na Operação Eleições 2022

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO) está com operação montada para atuar nas Eleições 2022, com objetivo de garantir a segurança de eleitores e da população em todo o território do Estado. No total, mais de 6 mil profissionais integram a operação.

De acordo com a secretaria, a operação começa no próximo sábado (1º) e os profissionais estarão presentes nos cartórios eleitorais, locais de votação, locais de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte.

Segurança nas Eleições 2022

No domingo (2/10), dia das eleições, a Polícia Militar de Goiás vai empregar um efetivo de 4.868 policiais militares e 759 viaturas em todos os colégios eleitorais do Estado. Já a Polícia Civil de Goiás vai atuar com 232 viaturas e 590 servidores entre delegados, agentes e escrivães. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás também estará à disposição da população e participa da operação com um efetivo de 448 militares e 210 viaturas.

A secretaria ressalta que a Operação Eleições 2022 visa manter a ordem pública, além de proporcionar segurança e proteção aos cidadãos, eleitores, mesários e servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO).

Em casos de flagrante crime eleitoral em alguns municípios dos estados de Goiânia, Anápolis e Jataí, a Polícia Federal, instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terá prioridade sobre suas atribuições regulares, a função de polícia judiciária. Em outras cidades, essa função ficará nas mãos da polícia civil como complemento.