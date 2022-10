Pastor é investigado por estupro de menina de 10 anos, em Cidade Ocidental

Um pastor está sendo investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra uma menina de 10 anos, na Cidade Ocidental, Região Metropolitana da capital. O caso foi denunciado à polícia no último dia 5 de setembro.

Conforme a denúncia feita pela família da vítima, a menina é amiga das filhas do pastor e o crime acontecia quando ela ia visitar as colegas. O último abuso teria acontecido em agosto deste ano.

O pastor não foi preso pois não houve flagrante. Entretanto, deve ser interrogado na próxima semana. Como não teve o nome revelado, não foi possível localizar a defesa. Além disso, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações.

Em outro caso, homem é condenado por estupro de duas crianças em Pires do Rio

Um homem foi condenado a 20 anos de prisão acusado de estuprar o sobrinho de 6 anos e uma outra criança de 5, em Pires do Rio. A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

A investigação aponta que o homem morava com o sobrinho e convivia com o outro menino, que é enteado do irmão dele. A criança de 5 anos frequentava a residência do suspeito para brincar com outras crianças.

Conforme consta na denúncia, o homem levava os meninos para o quarto dizendo que ia brincar, mas aproveitava a ocasião para cometer os crimes. A investigação apontou que o homem fotografou o sobrinho sentado em seu colo e tocando seu órgão sexual. Já o menino de 5 anos era obrigado a praticar sexo oral nele. Posteriormente, o homem pegava as imagens e enviada em grupos de pedofilia nas redes sociais.

Os crimes foram praticados diversas vezes entre 2020 e 2022. Para que o caso não fosse descoberto, o homem ameaçava os meninos. Ele permanece preso e não poderá recorrer em liberdade.