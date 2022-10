Com baixa adesão, campanha de vacinação contra poliomielite é prorrogada em Goiás

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) prorrogou por mais uma semana a campanha de vacinação contra poliomielite. O motivo é a baixa adesão vacinal, que está em 37%, sendo que a meta do Ministério da Saúde é de 95%. As vacinas protegem crianças menores de cinco anos contra doenças graves como poliomielite, sarampo, meningite e covid-19.

Para aumentar a cobertura vacinal, no próximo sábado (8/10) será realizado um “Dia D” de vacinação contra diversos tipos de doenças nos 246 municípios goianos. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, pede para que os pais ou responsáveis que ainda não vacinaram as crianças as levem aos postos de vacinação instalados em todo o território goiano.

Cobertura vacinal em Goiás

O índice de vacinação contra a poliomielite, doença popularmente conhecida como paralisia infantil, está em torno de 38%. Flúvia Amorim destaca que este fator é “extremamente grave porque coloca as crianças em uma situação de vulnerabilidade”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já declarou que o Brasil é um país com alto risco de reintrodução da doença devido à baixa cobertura vacinal e o acentuado fluxo migratório.

A poliomielite foi erradicada nas Américas, mas ainda é endêmica em alguns países ao redor do mundo, incluindo Paquistão e Afeganistão. Esta doença é altamente contagiosa e é transmitida através do contato com fezes ou secreções passadas pela boca. Pode causar limitações físicas graves, incluindo paralisia flácida dos membros inferiores.

Além da poliomielite, a saúde também alerta para a vacinação contra outras doenças, como a meningite, cuja cobertura vacinal em crianças com menos de um ano está em 74,86%. Já em crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, a cobertura da vacina contra a meningite está em 45,90%. A meningite também é uma doença grave, que afeta o sistema nervoso central do paciente.

Da mesma forma, os índices de vacinação contra o sarampo continuam baixos, em torno de 44,32%. Até o momento, apenas 12,07% das crianças de 3 e 4 anos receberam a segunda dose contra a Covid-19. Já a vacina contra a influenza foi aplicada em 57,5% das crianças de 6 meses a menores de 5 anos.