Frigorífico em Goiânia anuncia picanha a R$ 22 e juiz eleitoral suspende venda

Um frigorífico de Goiânia anunciou uma promoção neste domingo de eleição, 2 de outubro. O valor do quilo da ‘picanha mito’ foi anunciado a R$ 22,00 gerou tumulto na porta do estabelecimento.

A publicação divulgada nas redes sociais diz que a promoção só é válida somente para quem estiver usando a camisa do Brasil. A propaganda usa a imagem do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

“Domingão dia 2 de Outubro. Picanha mito R$22 reais kg limite de duas peças por cliente. Promoção válida para unidades de Goiânia, e para quem estiver com a camiseta do Brasil 🇧🇷. Marque aqui seu amigo que ama uma Picanha Gordinha”, escreveu na postagem.

Promoção de picanha no dia das eleições. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Promoção em frigorífico em Goiânia gera tumulto

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma fila gigantesca para aproveitar a promoção. Na porta do estabelecimento também foi registrado grande tumulto, especialmente durante a entrada dos primeiros clientes.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), caso haja denúncias sobre questões eleitorais, elas podem ser registradas através do sistema Pardal, da Justiça Eleitoral. Já o Ministério Público ressalta que as denúncias ao órgão podem ser feitas pelo MP Cidadão, mas elas só serão distribuídas a partir de segunda-feira (3) e analisadas posteriormente.

Justiça suspende promoção

Após tomar conhecimento do caso, o juiz eleitoral Wilton Muller Salomão suspendeu a propaganda e venda da “picanha mito”. A decisão determinou multa de R$ 10 mil por hora em que a promoção ficar no ar.

“A venda de carne nobre em preço manifestamente inferior ao praticado no mercado, no valor de R$ 22, revela indícios suficientes para caracterizar, em sede de um juízo não exauriente, conduta possivelmente abusiva do poder econômico em detrimento da legitimidade e isonomia do processo eleitoral”, escreveu o magistrado na decisão.

