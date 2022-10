Ronaldo Caiado é reeleito governador de Goiás no 1º turno

A eleição para o governo de Goiás foi definida neste domingo, 2 de outubro, primeiro turno das Eleições Gerais de 2022. O médico Ronaldo Caiado (União Brasil) foi reeleito para governar o estado pelos próximos quatro anos.

Com 98,46% das urnas apuradas, Caiado teve 1.776.552 votos, equivales a 51,72% dos votos válidos. O vice-governador é Daniel Vilela, do MDB. O segundo colocado, Gustavo Mendanha (Patriota), teve 868.255, somando 25,28% do total de votos.

Em todo o estado, 3.721.997 dos eleitores aptos compareceram. Os votos brancos representaram 4,01% do total de votos, enquanto os votos nulos representaram 4,37% do total de votos.

Resultados da eleição para governador de Goiás

Desde as primeiras pesquisas de intenção de voto, Caiado aparecia com grande vantagem em relação aos outros candidatos ao governo de Goiás. Mendanha foi o principal oponente de Caiado nestas eleições.

Ronaldo Caiado (União Brasil): 51,72%

Gustavo Mendanha (Patriota): 25,27%

Major Vitor Hugo (PL): 14,83%

Wolmir Amado (PT): 6,97%

Cíntia Dias (PSL): 0,57%

Edigar Antônio (Novo): 0,28%

Helga Maria (PCB): 0,20%

Professor Pantaleão (UP): 0,16%

Vinícius Paixão (PCO): 0,01% – (Anulado Sub Judice)

Ronaldo Caiado vota em Nova Crixás

O candidato Ronaldo Caiado foi o primeiro a entrar na seção eleitoral do Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás, no norte do estado. Na ocasião, ele falou sobre a esperança de continuar trabalhando por Goiás.

“É muita esperança que a gente possa continuar trabalhando pelo nosso estado de Goiás. Antes de tudo, meu agradecimento ao povo goiano por ter me dado um mandato. Agora vamos aguardar o resultado das urnas”, disse.

Leia também: