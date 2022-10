Dos 17 deputados federais eleitos por Goiás, 4 são do partido de Bolsonaro

Na noite deste domingo (2/10) os goianos elegeram seus deputados federais para atuar pelos interesses de Goiás em Brasília. Dos 17 candidatos eleitos, oito são novatos. Os demais conseguiram a reeleição.

O PL, partido do candidato à reeleição à presidência Jair Bolsonaro, foi o que mais elegeu deputados federais em Goiás. Foram quatro cadeiras na Câmara. Em seguida, vem o MDB, União Brasil, PT e Progressistas com duas vagas, cada. O PSDB, PSD, PDT, PSC e Republicanos, por sua vez, conseguiram uma vaga no legislativo.

A candidata mais votada foi Silvye Alves (União Brasil), ex-apresentadora de TV. Em seguida, o bolsonarista Gustavo Gayer (PL) e Flávia Morais (PDT).

Veja abaixo a lista dos deputados federais eleitos por Goiás:

Silvye Alves (União Brasil): 7,39% – 254.653 votos Gustavo Gayer (PL): 5,82% – 200.586 votos Flávia Morais (PDT): 4,12% – 142.155 votos Glaustin da Fokus (PSC): 3,42% – 117.981 votos José Nelto (Progressistas): 3,03% – 104.504 votos Delegada Adriana Accorsi (PT): 2,81% – 96.714 votos Adriano do Baldy (Progressistas): 2,77% – 95.518 votos Célio Silveira (MDB): 2,68% – 92.469 votos Professor Alcides (PL): 2,62% – 90.162 votos Dr. Zacharias Calil (UB): 2,55% – 87.919 votos Rubens Otoni (PT): 2,42% – 83.539 votos Magda Mofatto (PL): 2,38% – 81.996 votos Marussa Boldrin (MDB): 2,33% – 80.464 votos Daniel Agrobom (PL): 2,05% – 70.529 votos Jeferson Rodrigues (Republicanos): 1,63% – 56.026 votos Dr. Ismael Alexandrino (PSD): 1,59% – 54.791 votos Lêda Borges (PSDB): 1,49% – 51.346 votos

Goiás triplica o número de deputadas federais

Nas eleições deste ano, Goiás viu um aumento expressivo da presença feminina na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Ao todo, foram seis mulheres eleitas. Além de Flávia Morais (PDT) e Magda Mofato (PL), que já haviam sido eleitas em 2018, as eleições deste ano elegeram mais quatro mulheres para a vaga no legislativo. Foram elas: Silvye Alves (União Brasil), Adriana Accorsi (PT), Marussa Boldrin (MDB) e Lêda Borges (PSDB).

As mulheres ainda são uma minoria na vida política do país. De acordo com o IBGE, mais da metade da população brasileira (51,13%) é feminina e elas representam 53% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, apenas 15% dos cargos eletivos são ocupados por elas.